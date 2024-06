"Alle elezioni amministrative in Lombardia Forza Italia ha ottenuto risultati molto importanti in tutte le province, spesso superando la doppia cifra". Lo sottolinea in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

"Nella provincia di Bergamo - prosegue - nei comuni di Seriate e Albino, il nostro partito ha sfiorato il 10%. Nel bresciano, nei comuni di Montichiari, Lumezzane, Chiari e Ghedi, è tra il 10% e il 15%. A Mariano Comense, in provincia di Como, ha raggiunto il 13%, a Cantù il 12%. Anche in provincia di Lodi, a Casal Pusterlengo, abbiamo superato il 10%. Il nostro partito è andato bene anche in molti comuni della provincia di Milano, come a Cesano Boscone dove abbiamo sfiorato il 12%. A Muggiò abbiamo vinto eleggendo un sindaco di Forza Italia e arrivando al 14,91%. A Pavia, Forza Italia è al 10,23%. In molti comuni siamo il primo partito della coalizione, come a Tradate, in provincia di Varese, dove abbiamo raggiunto il 22,73%, ma anche nella provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia (16,17%) e secondo a Giussano (23,62%). Siamo molto soddisfatti perché abbiamo eletto centinaia di nuovi consiglieri comunali e abbiamo riconfermato tanti nostri sindaci. A Rozzano, dove Forza Italia è il primo partito del centrodestra con il 17,44%, è stato confermato il nostro sindaco Giovanni Ferretti. Il segretario provinciale di Milano, Graziano Musella, ritorna a indossare la fascia tricolore ad Assago, ottenendo un risultato sopra il 50%. Sono particolarmente fiero dei nostri giovani: due dirigenti del movimento giovanile, Marco Pavese e Ivan Tassi, sono stati eletti sindaci di Comazzo e di Misano di Gera d'Adda. Questi dati ci dimostrano che Forza Italia in molti comuni della Lombardia è una forza importante, che oscilla tra il 10% e il 23% ed è sempre più protagonista all'interno della coalizione di centrodestra. Abbiamo lavorato bene e siamo sulla strada giusta. Avanti così per raggiungere nuovi traguardi", conclude.