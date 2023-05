"Come Lega avere percentuali alte in Lombardia, in Veneto in Toscana fa piacere ovviamente ma può essere più normale invece essere il primo partito in tanti comuni siciliani è qualcosa che mi dice che siamo sulla strada giusta, non so se è l'effetto ponte ma la gente quando parli di temi concreti ti segue. Se la Schlein continua a parlare di teoria gender, di utero in affitto, di Ius soli o cose di questo tipo, evidentemente gli italiani hanno altre priorità". Ad affermarlo è il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini a margine di un evento a Latina.