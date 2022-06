“A Gorizia torneremo alle urne il prossimo 26 giugno per il ballottaggio fra Rodolfo Ziberna e Laura Fasiolo.Mi auguro che i candidati in corsa nel ballottaggio chiariscano ai cittadini in questi ultimi giorni di campagna elettorale le loro posizioni su alcuni temi che ritengo fondamentali: chi saranno i componenti delle loro giunte? Come affronteranno in dettaglio le sfide del Gect GO e della Capitale europea della cultura? Come risolveranno il problema della Tari e della sua copertura finanziaria? Come si comporteranno di fronte a un bilancio ingessato dalle assunzioni effettuate? Spero che le risposte a queste domande arrivino prima del 26 giugno e che i cittadini possano, grazie alle risposte, scegliere il sindaco che porterà la responsabilità di Go!2025 in scienza e coscienza. Andando tutti a votare, superando il disinteresse che ha portato metà dei goriziani a disertare le urne al primo turno e scegliendo merito e competenza; senza alcun condizionamento”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.