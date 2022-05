“Rieti è da sempre per Fratelli d’Italia un punto di riferimento per la classe dirigente, per gli amministratori e per i contenuti che ha saputo portare all’interno del nostro movimento. Grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni dal coordinatore regionale del partito, Paolo Trancassini, oggi abbiamo avuto l’opportunità di presentare una splendida squadra, guidata dal candidato sindaco Daniele Sinibaldi, con la quale dare continuità alla buona amministrazione della città. Daniele Sinibaldi ha dimostrato di lavorare bene da vicesindaco e di essere apprezzato da vicepresidente dell’Anci per la sua capacità di fare rete anche con gli altri amministratori. Questa squadra potrà rappresentare il futuro di Rieti ed essere l’architrave del rinnovamento in questa regione, quella città del buon governo che tutti dovranno osservare per capire che Fratelli d’Italia, non solo si propone, ma incarna la capacità di essere forza di governo”. Lo ha detto intervenendo alla presentazione dei candidati di FdI a Rieti, il capogruppo alla camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.