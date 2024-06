"La forza della Lega e’ il suo radicamento sul territorio, la sua presenza costante tra la gente, la sua buona amministrazione degli enti locali.

Per questo per la Lega in Lombardia anche quest’ultima tornata di elezioni amministrative si è rivelata positiva, in particolare è significativo il nostro risultato nei comuni superiori ai 15 mila abitanti dove abbiamo presentato i nostri candidati sindaci ne abbiamo vinti 15 al primo turno, tra questi Cornaredo strappato al centrosinistra, e portato un sedicesimo (Samarate) al ballottaggio dove contiamo di vincerlo.

Come Lega nei comuni sopra i 15 mila abitanti siamo la prima lista in 5 comuni, con un picco di oltre il 30% a Casalpusterlengo, con il 24,37% a Lumezzane, il 23,83% a Dalmine, il 22,93% a Cantù, il 21,77% a Tradate, il 21,67% a Giussano, il 21,4% a Besana Brianza.

Numeri che certificano una Lega in salute in Lombardia". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.