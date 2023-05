"Per il Pd i ballottaggi sono la panacea di tutti i mali. Ma in molti casi al secondo turno vince chi prende meno voti del candidato del primo turno. Di fatto, dunque, ai ballottaggi vince l'astensione. Credo che su questo possa essere avviata una riflessione seria per una riforma capace di garantire la giusta rappresentanza e dare valore al voto degli elettori". Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che ha aggiunto: "I dati che arrivano da Bruxelles sul rialzo delle stime del Pil italiano ci fanno essere ottimisti per il prossimo futuro. Il nostro tessuto economico ha retto bene contro sfide inattese come la pandemia, la guerra in Ucraina, il caro energia, l'inflazione. Certo il governo ha fatto la sua parte, mettendo a fuoco i reali bisogni di famiglie e imprenditori e indirizzando lì i fondi senza disperderli in mille rivoli. Rivendico la scelta, fortemente sostenuta da Forza Italia, di aver investito 4 miliardi per tagliare il cuneo fiscale a vantaggio dei redditi medi e medio-bassi. Dobbiamo continuare a rafforzare il nostro sistema economico".