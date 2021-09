"Roma capitale è purtroppo un ricordo sbiadito da un lungo periodo di emergenze. Negli ultimi cinque anni Roma non ha potuto guidare il Paese, come ha spesso fatto nella storia degli enti territoriali italiani, anche perché non si è mai rialzata dalle diverse emergenze. Roma guidata dalla Raggi continua a essere travolta dall’emergenza strade, dall’emergenza trasporti, dall’emergenza periferie e, soprattutto, dall’emergenza rifiuti. In cinque anni le emergenze non solo non sono state affrontate e risolte, ma sono aumentate e hanno portato la Capitale fuori dal dibattito sul futuro del Paese. L’unica emergenza che, per fortuna, Roma non ha dovuto subire è stata quella sanitaria, ma solo grazie all’eccellente lavoro fatto dalla Regione Lazio. Non possiamo più tollerare Roma in emergenza. Michetti, poi, la porterebbe fuori dal perimetro delle riforme europee sulle quali stiamo costruendo la nostra vita nel dopo Covid-19. Proprio su questo aspetto Roberto Gualtieri è il Sindaco giusto nel momento storico giusto per la sua città e per la nostra Capitale. L’Italia ha bisogno di Roma finalmente guida del processo politico e istituzionale che porterà l’Italia nella vita post pandemia. Una vita fatta di servizi alla persona moderni, di trasporti locali all’altezza del tempo che viviamo, di scuole pubbliche e sanità pubblica efficienti. Tutte cose che in questi anni sono rimasti colpevolmente in emergenza". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando la sede del Partito democratico.