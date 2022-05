"Chi rompe l’unità del centrosinistra non vince ma fa solo vincere la destra. E far vincere questa destra anti europeista a trazione Fdi e Lega è una responsabilità imperdonabile. Il Partito Democratico sente la responsabilità in tutti i comuni italiani della costruzione di un’alleanza sociale forte tra progressisti e riformisti. Lo abbiamo fatto ovunque e nella stragrande maggioranza dei comuni ci siamo riusciti e dove la miopia di qualcuno non ce lo ha consentito, l’alleanza la facciamo direttamente con gli elettori che si battono con noi contro questa destra. La destra che ha votato contro il PNRR, la destra che qui a Taranto e provincia continua a parlare di carbone, la destra che qui in Puglia è nota per la grave condizione in cui lascia le città che amministra". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo al comizio in piazza a Mottola in sostegno del candidato sindaco Leopoldo Rogante.