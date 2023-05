"Adesso è il momento di fare uno sforzo in più verso i ballottaggi: non smobilitiamo ma anzi rilanciamo. Ci rialziamo con slancio, avanziamo e siamo convinti ci siano i presupposti per vincere fra due settimane nelle città al ballottaggio".

Così, in conferenza stampa, commentando i risultati elettorali, la segretaria del PD Elly Schlein.

"La destra frena nelle città e anche chi li ha votati si rende conto dell’incapacità ad attuare il Pnrr, dell’assenza di risorse per gli enti locali. Una destra che sceglie di aumentare la precarietà - sottolinea Schlein. Abbiamo vinto al primo turno a Brescia e a Teramo, due città rilevanti. A Brescia abbiamo vinto con i moderati, a Teramo anche con i 5 Stelle. Il PD è in ottima salute"