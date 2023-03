"Il castoro è tornato stabilmente nel nostro paese dopo oltre 500 anni. Si tratta di un animale, salvaguardato dalle Direttive Ue, potenzialmente capace di portare notevoli benefici all’ecosistema ma la cui presenza va attentamente monitorata anche se gli esemplari sono, ad oggi, comunque poche unità, concentrate al confine con l'Austria e tra Lazio e Toscana. È necessario che il ministero dell'Ambiente definisca in tempi brevi linee di indirizzo specifiche per tutelare e salvaguardare la specie, garantendo al tempo stesso la sua compatibilità con l’habitat territoriale". Lo dichiara il deputato dem Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera, depositando una interrogazione in merito al ministro Pichetto Fratin.