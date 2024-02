"Quali iniziative il governo intende adottare per garantire maggiori risorse umane e finanziarie finalizzate al presidio dei territori di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, a contrasto del fenomeno del traffico e dell'abbandono illecito di rifiuti e della bonifica delle aree colpite? L'esecutivo pensa di stanziare adeguati investimenti per l'acquisto di dotazioni di videosorveglianza per l'identificazione degli autori dei reati?".

Sono le domande contenute nell'interrogazione rivolta ai ministri dell'Ambiente Pichetto Fratin, dell'Interno Piantedosi e della Difesa Crosetto, presentata dai deputati democratici Lacarra, Stefanazzi, Pagano, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari e Scarpa.

"Dal 6 all'8 febbraio scorso - si legge nell'interrogazione - la Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ha svolto una missione in questi territori pugliesi da cui è emerso un quadro preoccupante sul fenomeno del traffico e dell'abbandono illecito di rifiuti. Presumibilmente, questi rifiuti arrivano di notte dalle regioni limitrofe con dei Tir che poi abbandonano le ecoballe, costituite principalmente da rifiuti solidi urbani in ambiti rurali, in aree agricole, a ridosso di strade interpoderali o in capannoni abbandonati nelle zone industriali, anche vicino ai centri abitati. Il governo - concludono i deputati dem - sostengano gli enti locali per la rimozione e la bonifica dei siti inquinati, favorendo dove è possibile anche l'individuazione degli autori dei reati".