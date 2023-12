"Il dissesto idrogeologico è un problema che coinvolge tutto il territorio nazionale. Secondo un'indagine del Cnr circa il 55% è esposto a rischio alto e medio-alto. In questo quadro già complesso, la Toscana, colpita dalla devastante alluvione del 2 novembre, si conferma una regione molto fragile visto che il 12% del territorio è esposto a rischio idraulico, secondo Irpet. Per intervenire in modo risolutivo e concreto, ho sollecitato il governo a rivedere ed efficientare i procedimenti per la realizzazione delle opere anti-dissesto, che sono basilari". Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile dipartimento lavori pubblici di FI, che ha presentato un'interrogazione in merito al Ministro dell'Ambiente in VIII commissione.

"Lo Stato centrale – ricorda Mazzetti – ha destinato circa 17 miliardi, in 24 anni, per le opere anti-dissesto, tuttavia le regioni, come riferito da Anac, che giustamente ha fatto questo rilievo per migliorare, non sono state in grado di portare a conclusione gli interventi: su 25 mila opere preventivate, solo 8 mila – riferisce – sono state effettivamente realizzate, molte altre sono nel limbo". "Eppure, il rischio idrogeologico è un problema urgente; occorre rivedere tutte le procedure, snellire l'iter autorizzativo e realizzativo delle opere, concentrare le risorse negli interventi più incisivi ma anche migliorare l'interscambio delle informazioni tramite banche dati. Bisogna cambiare radicalmente approccio al problema imparando dagli errori del recente passato. Il governo di Centrodestra sta facendo la sua parte: con decreto del dicembre 2022 ha iniziato questo decisivo percorso ma le regioni devono fare la loro parte e non ostacolare con inutili lacci burocratici. Il non fare, sottoprodotto della scelta di andare dietro ai comitatini del no, comporta un prezzo elevatissimo, non solo economico, prezzo più alto rispetto al fare materialmente le opere", conclude Mazzetti.