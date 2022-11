"Un territorio è stato avvelenato dalle mafie con i rifiuti derivanti dal ciclo keu, mentre la politica locale e regionale era 'distratta'. È bene che la giustizia faccia piena luce su tutto ciò che è successo per il bene dei cittadini e dell'ambiente. Il PD in Regione Toscana ha sempre evitato di chiarire a fondo la vicenda. Del resto, a ricevere gli avvisi di garanzia ci sono anche dirigenti di enti pubblici e politici. Per quanto riguarda la Commissione di cui faccio parte, farò il massimo per sostenere la richiesta di giustizia dei cittadini e per appurare fatti e responsabilità. Contro le mafie e le connivenze". Lo sottolinea Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione.