"La Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti è una risposta concreta contro le ecomafie, un fenomeno in crescita su tutto il territorio nazionale. Questa Commissione prende coscienza del problema, si attiva per indagare e soprattutto per produrre soluzioni in grado di fermare la proliferazione, cercando, inoltre, di far sì che tutti i territori siano autosufficienti e possano chiudere il ciclo dei rifiuti": a dirlo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, a margine della votazione di oggi.

"Grazie a Forza Italia – aggiunge Mazzetti – e con l'obiettivo di rendere più puntuale e soprattutto efficace il lavoro, la Commissione potrà prendere in esame anche singole problematiche locali, avviando opportune indagini. In questo modo, passeremo al setaccio quei tanti casi spinosi sul ciclo dei rifiuti disseminati in tutta Italia".

"Venendo a un caso diventato di portata nazionale, quello del keu, che seguo da quasi due anni, durante i quali più volte sono stata nel territorio avvelenato, ho scelto inoltre, nell'ambito dei lavori della commissione, di presentare un Odg che – illustra Mazzetti – ha impegnato il governo a fornire, sulla base dei lavori e delle risultanze dell'attività svolta dalla Commissione bicamerale di inchiesta, elementi conoscitivi in ordine alla situazione riguardante le attività illecite connesse alla presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati Keu nel Valdarno aretino e in altre aree della regione Toscana". Secondo Mazzetti, "quello del keu, sia per le preoccupanti infiltrazioni mafiose che stanno emergendo sia per le connivenze politiche sia per l’entità dei danni prodotti, è un caso che dev'essere attenzionato, con l'obiettivo di fare chiarezza, tutelare cittadini e imprenditori 'sani'. Dobbiamo da un lato fermare le eco-mafie, dall'altro dare sistemi e procedure semplici ed economiche per riciclare e/o smaltire i rifiuti in sicurezza e piena legalità", conclude Mazzetti.