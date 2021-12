“60mila tonnellate di Css-Combustibile potrebbero essere annualmente bruciate nel cuore del Parco dei Colli euganei, trasformando una delle più significative bellezze naturali d’Europa nel ricettore finale del derivato dal rifiuto secco indifferenziato proveniente da tutta Italia e non solo. Il centro storico di Monselice (circa 17.400 abitanti) dove sorge la cementeria è collegato al parco e nelle immediate vicinanze dell’impianto industriale sono presenti attività agricole di pregio, vigneti e uliveti, e a soli 1.800 metri insiste il laghetto di Arquà Petrarca, sito protetto dall’Unesco nonché unica risorsa per i preziosi fanghi naturali destinati alle cure termali del distretto euganeo già fortemente penalizzato dalla pandemia. È del tutto evidente che consentire l’utilizzo di Css da parte della cementeria collocata nel perimetro del Parco regionale Colli euganei non sia compatibile con la specifica tutela ambientale di cui il parco è portatore e che l’utilizzo di Css non appare conforme agli obiettivi del Piano ambientale che sono quelli della “progressiva riduzione degli impatti ambientali degli impianti di cementeria influenti sulla situazione ambientale del parco”. Abbiamo quindi presentato un’interrogazione al ministro dell’ambiente affinché adotti al più presto opportune iniziative, anche di carattere normativo, per poter escludere l’utilizzo del Css-Combustibile proveniente da rifiuto nella cementeria di Monselice, anche in considerazione della stretta vicinanza al Parco Colli e del laghetto di Arquà Petrarca”.



Così in una nota parlamentari padovani della Lega Massimo Bitonci, capo dipartimento Attività produttive, Alberto Stefani, Arianna Lazzarini, Adolfo Zordan e il senatore Andrea Ostellari firmatari dell’interrogazione al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.