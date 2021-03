“Invece di mettersi a lavorare per accompagnare la transizione ecologica, di fare mea culpa per gli errori commessi e per i ritardi, i Cinquestelle preferiscono perdere tempo ad attaccare Salvini e la Lega. Fortunatamente il nuovo ministro punta alla semplificazione burocratica, anche perché c’è un pregresso di pratiche istruite e mai concluse, di opere ferme. Ragion per cui il presidente Draghi ha optato per un avvicendamento e puntato su un profilo autorevole come quello di Roberto Cingolani. Anche sui contenuti, i 5S “ricordano” ben poco: il decreto End of waste era incompleto e rispondeva a una sollecitazione delle regioni a guida leghista; il Superbonus al 110% è stato un provvedimento giusto, che intendiamo riproporre, ma che per funzionare ha bisogno di un tagliando. Meglio tacere sul crash del sito per richiedere il bonus bici, sui mancati investimenti per le piste ciclabili e sui fondi per le bonifiche. Basta perdere tempo: bisogna governare il processo di transizione verso la decarbonizzazione con il ricorso a tutte le migliori tecnologie possibili dall'idrogeno al nucleare e rilanciare la sfida sull’effettiva attuazione dell’economia circolare per una gestione industriale dei rifiuti”.



Così i deputati della Lega in Commissione ambiente: Mirco Badole, Alessandro Benvenuto, Andrea Dara, Luigi D'Eramo, Eva Lorenzoni, Elena Lucchini, Tullio Patassini, Elena Raffaelli, Vania Valbusa, Sergio Vallotto.