"Mi sono attivata con il Ministero della Transizione Ecologica e con gli stakeholder per appianare eventuali criticità e semplificare l’iter per presentare gli ecoprogetti. I bandi PNRR sull’ economia circolare emanati dal MiTE hanno come obbiettivo il miglioramento della raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, con risorse pari a 1miliardo e mezzo per i Comuni e imprese pubbliche, e 600milioni per quelle private. Attualmente la maggior parte delle domande è stata presentata da aziende del Centro-Nord e sono ancora poche le richieste di finanziamenti dal Mezzogiorno. E proprio al Sud è necessario migliorare la gestione dei rifiuti in ottica circolare. Il Ministero ha deciso di prorogare di un mese i termini per la presentazione delle domande, per garantire l’obiettivo di coesione territoriale stabilito dal Pnrr che vede il 40% dei fondi al Sud. Ci sono 82 milioni di euro per migliorare l’intero ciclo dei rifiuti, realizzare nuovi impianti e ammodernare quelli esistenti, (Mission 2 C1-14 del PNRR). Infatti, i sindaci del Nord stanno iniziando a chiedere che i fondi non spesi dal Sud sia destinati al Nord. Questo non deve accadere. I fondi destinati al Sud non si toccano”.

Così in una nota la capogruppo M5S in commissione ambiente di Palazzo Madama, Patty L’Abbate.