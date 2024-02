"Forza Italia è un partito ambientalista. Non siamo negazionisti: il cambiamento climatico è un fatto e dobbiamo andare verso una transizione energetica. Però questa transizione deve avere tempistica e modalità che rispetti la sostenibilità economica e sociale".

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, in una intervista a Il Giornale.

"La strada è segnata. Indietro non si torna. Come mi hanno insegnato in azienda – ha proseguito - quando uno si pone degli obiettivi, questi devono essere misurabili, sfidanti ma anche raggiungibili. Noi vediamo l'industria e agricoltura come alleati della transizione ecologica. I primi che fanno sostenibilità sono e saranno i nostri agricoltori e la nostra manifattura". Lo Stato, ha spiegato Cattaneo, "non deve avere un ruolo punitivo ma aiutare le aziende a virare il timone verso la giusta rotta. Cambiare il modo di produrre ha un costo di cui deve farsi carico lo Stato. Poi, a cambiamento avvenuto, si ottiene un doppio risultato: salvare la sostenibilità economica e quella ambientale. Che poi è quello che abbiamo ottenuto con il Pnrr dove 10 miliardi vanno in credito di imposta alle aziende per fare transizione ambientale e digitale. D'altronde nella nostra visione liberale lo Stato deve stimolare i cambiamenti che però nel mondo reale avvengono con il protagonismo dell'individuo/imprenditore", ha concluso.

"Noi difendiamo il nucleare dei piccoli e medi reattori di ultima generazione con una sostenibilità industriale che consente anche ai privati di installarli. Per accelerare la transizione verde il nucleare deve tornare protagonista. Questo consentirebbe di aiutare tutta la nostra industria", ha aggiunto Cattaneo.

"Faccio l'esempio delle acciaierie. Le nostre producono uno dei migliori acciai ma scontano l'handicap dei costi energetici. E con i rivali francesi e tedeschi perdono di competitività. Tutto questo deve finire", ha aggiunto.