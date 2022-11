“Esprimo grande soddisfazione per l’adesione della Città di Genova alla ‘Mission Restore our Ocean and Waters’ della Commissione Europea per il ripristino della salute del Mediterraneo e degli Oceani. Da ligure e rappresentante dell’Italia a Bruxelles, sono orgoglioso di aver portato il mio contributo all'avvio e alla buona riuscita di questo percorso, interloquendo con i responsabili dei dipartimenti interessati e favorendo in prima persona i contatti tra le istituzioni europee e gli esponenti del territorio. Si tratta di un’opportunità unica e fondamentale non solo per Genova, ma per la Liguria e per il Paese, di svolgere un ruolo di protagonisti nel Mediterraneo e per giocare un ruolo chiave e concreto su temi ambientali, con grandi benefici all’economia, di conseguenza a imprese, lavoratori e famiglie liguri e di tutto il Nord ovest”.

Così in una nota Marco Campomenosi, europarlamentare ligure della Lega, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.