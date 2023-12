"Oggi noi rendiamo pubblico il dossier sulle attività del governo in materia di politica ambientale da parte di Giorgia Meloni. Le sue poltiche sono nere, non solo dal punto di vista politico e da dove lei proviene, ma sono nere come il petrolio. Provvedimenti contro le politiche sul clima, ultimo quello di dare il fucile da caccia ai minori di 16 anni, oppure di trasformare l'Italia in un hub del gas, oppure regalare decine di miliardi di euro di profitti alle lobby energetiche che oggi hanno conseguito guadagni stratosferici grazie all'aumento delle bollette.

Oppure il fuggi fuggi che c'è stato a Dubai da parte del governo sulle questioni del clima. Un corposo dossier che dimostra come Giorgia Meloni oggi sia la vera nemica dell'ambiente in questo Paese, che sta rubando il futuro alle generazioni che verranno, perché non ci sono politiche serie sul clima". A dirlo è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs.