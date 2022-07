“La procura chiede l’archiviazione per le presunte molestie degli alpini durante l’adunata a Rimini. Ci aspettiamo che questa informazione abbia la stessa eco mediatica e siano usati gli stessi fiumi d’inchiostro adoperati per gettare fango su questo Corpo glorioso. Quale giornale metterà la notizia in prima pagina con titoli cubitali? Chi chiederà loro scusa? La sinistra ora griderà a gran voce che le molestie e i reati non esistevano?”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità del partito.