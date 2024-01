“Un commissario deve ricostruire, non fare inutili polemiche pretestuose contro il governo mentre le persone sono ancora senza casa e le aziende hanno enormi difficoltà. In questi mesi Eugenio Giani, nonostante gli enormi poteri commissariali, ha sprecato tanto tempo nel fare polemiche contro il governo. E tutto il Pd gli è venuto dietro. Sono convinta che per la Toscana occorra un commissario alla ricostruzione tecnico come il Generale Figliuolo.

Perché l’obiettivo è la ricostruzione, non fare polemica”. Così l’On. Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia e responsabile dipartimento lavori pubblici di FI, intervenuta a Report su Rai 3 parlando dell’alluvione in Toscana e delle difficoltà della ricostruzione.