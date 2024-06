"In questi mesi la Regione e tutti i vari membri del sistema-Pd hanno strillato quotidianamente contro il governo di Centrodestra, senza però fare nulla di concreto a parte qualche incontro tardivo e dal sapore chiaramente elettorale, che non risolve i problemi ma crea solo disaffezione verso la politica. Adesso i fondi – i 66 milioni per i quali mi sono spesa fin dall'inizio – ci sono realmente e vanno spesi bene e con criteri oggettivi, ma come ho sempre detto, non deve essere Giani a gestirli perché la Regione deve occuparsi dei suoi compiti e già riesce a malapena a farlo come constatiamo quasi ogni giorno". Interviene così l'On. Erica Mazzetti, Deputata toscana di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, e prosegue: "A garantire la ricostruzione della Toscana dev'essere una struttura terza e con riprovate competenze, come sperimentato in Emilia-Romagna. Per snellire e velocizzare la procedura è logico ampliare il decreto inserendo le province toscane colpite, con lo stesso commissario e la stessa struttura tecnica operativa. Solo così ci sarà una ricostruzione effettiva". "Per adesso – prosegue Mazzetti – ringrazio il governo, a partire dal Ministro Antonio Tajani, il primo a venire nella mia città sconvolta dall'alluvione".

"Adesso è opportuno, immediatamente dopo le elezioni, che venga convocato – è la proposta di Mazzetti – un incontro interistituzionale per pianificare sia la gestione delle risorse date dal governo, con tutte quelle in essere, sia la ricostruzione, andando in deroga alle norme ordinarie mettendo al centro il principio del risultato".