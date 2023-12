"La popolazione toscana colpita dalla drammatica alluvione del 2 novembre merita di avere una piena e rapida giustizia: auspico che la magistratura, cui spetta il compito, faccia piena luce sulle responsabilità visto che molto non è andato né sul fronte della prevenzione né sulla gestione dell'emergenza stessa. Ci sono dei morti e ci sono milioni di danni, imprese e cittadini in ginocchio, che chiedono giustizia e risarcimenti".

Lo chiede Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente, e responsabile lavori pubblici di Forza Italia, a margine di una seduta delle commissioni ambiente e attività produttive riunite per l'esame decreto energia, che in parte riguarda anche gli eventi alluvionati toscani, nella quale "ho chiesto l'audizione anche dei presidenti dei consorzi di bonifica, che hanno fornito – riferisce Mazzetti – maggiori dettagli in merito a polizze danni e coperture assicurative verso terzi che abbiano beni immobili e mobili lungo i corsi d'acqua che devono loro fare la manutenzione ordinaria e tutelare il territorio circostante". "In audizione hanno ribadito, inoltre, che tali polizze effettivamente ci sono, che i danni non sono da imputare loro e che hanno fatto quanto di loro competenza, visitando il territorio interessato non sembra. Di fronte alla mia provocazione sul fascicolo aperto in procura, hanno precisato che utilizzeranno le polizze di copertura in caso di riconoscimento di una loro responsabilità. Adesso è determinante l'azione della magistratura nell'appurare i fatti". "Il governo di Centrodestra – chiarisce Mazzetti -, contrariamente a quanto sostenuto dagli esponenti PD, è intervenuto nell'immediato, dichiarando stato d'emergenza con delle prime risorse, e certamente farà il resto in base alla relazione, pur tardiva, di Giani sui danni presunti, ma è anche giusto che si faccia chiarezza e che i colpevoli paghino", conclude Mazzetti.