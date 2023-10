"Nonostante i ritardi della Regione Emilia Romagna, il governo Meloni continua a lavorare senza sosta a sostegno delle imprese colpite dall'alluvione e mantiene tutti gli impegni assunti nei ristori. È da cogliere con soddisfazione il vaglio sull'ordinanza da ultimo sottoposta dal commissario straordinario, generale Figliuolo, alla registrazione della Corte dei Conti, in cui vengono definiti in modo chiaro tempi e modalità di erogazione dei rimborsi per le attività produttive danneggiate, e procedure più snelle per le richieste di risarcimento. Un passo decisivo che dimostra la serietà del Governo Meloni e l'attenzione alle nostre imprese”.

Lo afferma in una nota la deputata di Fratelli d'Italia, Gaetana Russo.