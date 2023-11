Il punto sui ristori, la sospensione dei pagamenti ma anche il ripristino delle infrastrutture già fragili nel territorio provinciale pratese. È in programma domani, a Cantagallo, presso la sede della Beste, un incontro promosso da Erica Mazzetti in qualità di membro della commissione lavori pubblici incentrato sui bisogni delle imprese colpite. "Salvaguardare un distretto produttivo unico in Italia e in Europa come il nostro è una priorità assoluta. La Val di Bisenzio è sede di aziende medio-grandi ma molte di piccole, terziste che sono um anello fondamentale per tutto il distretto: devono ripartire con i giusti ristori, ma anche avere le congrue opere infrastrutturali da troppi anni richieste ma non realizzate".

Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare pratese e responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, che promuove l'incontro insieme al Consigliere Lorenzo Santi. "Giusto sollecitare gli aiuti e tutti gli interventi possibili, ma il governo è in prima linea e agirà immediatamente appena sarà fatta la completa perimetrazione delle aree, visto che siamo in sessione di bilancio". "Per agevolare l'iter – ricorda – la Regione Toscana deve fornire quanto prima la relazione sui danni". "Tutte le Istituzioni, insieme alle categorie economiche e professionali, adesso devono fare sistema per raggiungere l'obiettivo e noi ci siamo", conclude Mazzetti.