“Gli Stati Uniti danno il via alla produzione di carne sintetica di pollo prodotta in laboratorio. Una decisione che rischia di accelerare gli investimenti nel settore che al momento coinvolgono parzialmente anche l’UE, che aveva già stanziato 2 Mrd di euro a favore delle multinazionali olandesi Nutreco e Mosa Meat per la ricerca destinata alla produzione di carne in laboratorio. Il rischio economico per le filiere produttive tradizionali è grande, per tacere della salute dei consumatori, rispetto alla quale ancora si ignorano gli effetti a lungo termine dovuti all’assunzione di questi cibi sintetici”. Lo dichiara l’eurodeputato Lega - ID Massimo Casanova (Lega). “L’Italia, con l’attenzione che dedica alle proprie eccellenze, dovrebbe essere presa da esempio dall’UE: nei nostri allevamenti il benessere animale viene rispettato più che in altri Paesi europei, grazie alle rigide norme applicate e al disciplinare dei prodotti DOP. Si investa a favore delle piccole e medie aziende zootecniche promuovendo il modello italiano, anziché rincorrere pericolose chimere” conclude Casanova.