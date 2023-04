“Una parola per Corrado Zunino, giornalista di Repubblica

che è stato ferito a Kerson per il bombardamento di un drone.

A lui e a Repubblica la solidarietà nostra e di tutta l’Aula.

Il ministro Tajani ci ha rassicurati”.

Così in Aula al Senato, Alessandro Alfieri del Pd prendendo la

parola dopo l’informativa del ministro Fitto sul Pnrr.