Aumentare il numero delle famiglie che possono godere delle agevolazioni del bonus sociale ed estendere a tutto il 2022 la possibilità per le imprese di usufruire del credito di imposta per affrontare l’aumento dei costi dell’energia: questi sono alcuni degli obiettivi del Gruppo del Pd attraverso la presentazione degli emendamenti al decreto Aiuti-ter.

In particolare, per le famiglie è previsto un innalzamento del tetto dell’Isee per usufruire del bonus sociale. Inoltre, affrontiamo il tema degli extra profitti proponendo l’allungamento del periodo da aprile a ottobre 2023 in cui intervenire sugli stessi, anche innalzando l’aliquota dal 25 per cento al 50 per cento.

Altro tema, fra gli altri, al centro dell’iniziativa del Gruppo Pd è il sostegno agli Enti locali per affrontare le scadenze e le emergenze di questa fase così complicata.

Così in una nota dell’ufficio stampa del Gruppo Pd alla Camera.