"Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas affronta la vertenza Air Italy con la stessa lentezza e incertezza con cui sta gestendo la crisi pandemica. Ora, finalmente, dopo mesi di dichiarazioni mai seguite dai fatti, decide di incontrare i sindacati. Meglio tardi che mai, speriamo arrivi al tavolo di confronto con qualche proposta concreta". Così i deputati sardi del Pd Gavino Manca e Andrea Frailis, commentano la notizia della riunione convocata per mercoledì prossimo tra il governatore Solinas e le rappresentanze dei lavoratori.

"Da mesi - concludono i parlamentari Pd - sul tavolo del presidente, il fascicolo Air Italy si sta coprendo di polvere e con esso è calato silenzio sulle questioni riguardanti la tutela dei dipendenti, gli ammortizzatori sociali, il futuro della compagnia e, più in generale, l'organizzazione dei collegamenti tra l'isola e il resto del mondo. Materie cruciali su cui la giunta si caratterizza solo per l'immobilismo. Non un'idea concreta, non una soluzione, non una prospettiva. Il massimo che si riesce a fare è andare avanti a forza di proroghe. Non si può giocare in questo modo sulla pelle di famiglie preoccupate per il loro futuro e sulle aspettative di tutti i sardi. Chiediamo con forza al presidente Solinas di dedicarsi anima e corpo a questa vertenza e di trovare soluzioni immediate e terminando una volta per tutte la politica degli annunci"