"L'imminente possibile licenziamento di 1.450 lavoratori è un epilogo impensabile e ingiusto per la vicenda Air Italy. l ministri del Lavoro, Orlando, e dei Trasporti, Giovannini, tentino una nuova mediazione affinché la situazione non precipiti irrimediabilmente". Così il deputato del Pd, Gavino Manca commenta il nuovo allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali. "È una vicenda che si trascina da molto tempo ed è inconcepibile che in questo momento storico possano scomparire così tanti posti di lavoro tra la Sardegna e la Lombardia. Come chiedono i lavoratori, è fondamentale accordare un ulteriore periodo di cassa integrazione e definire un eventuale piano di ricollocamento. E, come è stato chiesto da più parti, venga convocato un interministeriale (Trasporti, Mise e Lavoro) insieme ai governatori di Sardegna e Lombardia. Si cerchi ancora il dialogo con i liquidatori della società per scongiurare il temuto licenziamento che potrebbe partire già dal prossimo 1° luglio. Lancio un particolare appello al governatore Solinas: questo è il momento di mostrare determinazione e forza di volontà. Quasi millecinquecento famiglie stanno giocando la partita della vita e le istituzioni devono far sentire la propria vicinanza senza tentennamenti", conclude il deputato dem