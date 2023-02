“L’incontro a Monaco tra il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani e la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha una rilevanza fondamentale per l’export dei nostri prodotti agroalimentari e in particolare per i salumi, dell’Umbria e della Toscana. Salumi ancora bloccati verso il mercato americano a causa della malattia vescicolare, oggi completamente superata. Nonostante ciò le carni trasformate delle due regioni non sono state riammesse negli Usa. Adesso, grazie al ministro Tajani, si apre la concreta possibilità di riattivare il dialogo commerciale a beneficio dei tanti produttori umbri e toscani, autentici maestri nella lavorazione dei salumi che sono una delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.” Lo dichiara in una nota il deputato azzurro Raffaele Nevi, Responsabile nazionale FI agricoltura.