"Siamo abituati a pensare all’economia in termini di numeri e grafici, ma senza le persone, il loro coraggio e la loro passione non c’è sistema economico che possa sostenersi e crescere - dichiara l’europarlamentare Lega Paola Ghidoni, che oggi ha incontrato a Roma Gabriele Rotini e Valeria Baranello di CNA agroalimentare - CNA è tra le più autorevoli Associazioni di Rappresentanza delle Aziende Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese del Settore Alimentare Italiano e vanta 33 mila associati. Durante l’ incontro è emersa la necessità di sostenere le piccole aziende italiane, motore trainante della nostra economia, così capaci di esprimere e rappresentare la parte migliore della cultura enogastronomica italiana. Anche perché operano in un contesto di per sé difficoltoso, contrassegnato dal generalizzato rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia, su cui aleggiano i tentacoli di un’ideologia green che non fa bene a nessuno, soprattutto all’ambiente. Su Nutriscore, etichettature e burocrazia asfissiante la continuiamo a tenere la guardia sempre alta, portando in ogni sede la battaglia per la sopravvivenza delle nostre imprese, a fianco delle associazioni che le rappresentano e che meritano ascolto e ringraziamento. Lavoriamo insieme per il bene del Paese”.