“All’Ue chiediamo indicazioni su come intende conciliare le necessità e la capacità produttiva degli attuali sistemi di coltivazione e allevamento con i nuovi indirizzi della strategia Farm to Fork, strumento che si prefigge di attuare profonde modifiche all’attuale sistema agroalimentare europeo. La questione riguarda le norme comunitarie sul benessere animale e le più recenti pratiche di produzione che insieme sono riuscite a garantire fino a oggi la sostenibilità del sistema agroalimentare europeo, sia in ambito agronomico che in quello zootecnico. In quest’ultimo e negli allevamenti intensivi in particolare si sono raggiunti elevati livelli di biosicurezza grazie al controllo costante delle condizioni ambientali e di salute degli animali, fattori indispensabili che sono più difficilmente riproducibili nei sistemi di allevamento brado o semibrado, verso i quali il rischio frequente di eventi patologici e zoonotici risulta palese.

Abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sapere se intenda riconoscere il ruolo del settore zootecnico europeo nelle politiche Ue che riguardano l’alimentazione, con un equilibrato approccio che faccia salva l’esigenza di biosicurezza della filiera produttiva, anche nell’ottica della sicurezza alimentare per i consumatori e di basare le valutazioni di merito sulla capacità e sugli impegni della filiera, piuttosto che orientarsi a valutazioni salutistiche dei singoli prodotti, carne e vino in particolare”.



Così in una nota Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, primo firmatario dell’interrogazione, condivisa dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Paolo Borchia, Matteo Adinolfi, Gianna Gancia, Isabella Tovaglieri, Rosanna Conte e Stefania Zambelli.