“Coldiretti ha ragione: no al falso formaggio Asiago, ma anche ai falsi Parmigiano reggiano e Mortadella di Bologna. Impensabile che si possano tollerare altri attacchi alle nostre produzioni locali e per questo ho chiesto l’intervento immediato della Commissione Europea per fermare l’ennesimo attacco alle nostre eccellenze. Basta concorrenza sleale: la contraffazione delle produzioni italiane Dop arreca un danno per oltre cento miliardi di euro ogni anno nel mondo. L’Europa deve quindi battere i pugni e attivarsi rapidamente a tutela dei prodotti Made in Italy nei negoziati di libero scambio dell’Ue, in particolare, nell’ambito dei negoziati sulla modernizzazione dell’Accordo di Associazione Ue-Cile. Deve essere consapevole del fatto che la contraffazione dei prodotti italiani rappresenta un attacco non solo all’economia dello stato nazionale ma dell’intera economia europea. È evidente che stiamo pagando lo scotto del pessimo lavoro del governo Conte con l’Europa, ma non è tollerabile che il nostro Asiago sia Cileno. È giusto chiarire che la richiesta da parte del CCFN penalizzerebbe il sistema agroalimentare italiano, e quindi anche europeo, con inevitabili ripercussioni negative per l’economia europea a livello occupazionale, delle esportazioni e della competitività delle nostre imprese”.

Così l’eurodeputato trevigiano Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione alla Commissione Europea.