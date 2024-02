"Il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti prima di azzardare una difesa d'ufficio del ministro Lollobrigida, in evidente difficoltà e contraddizione, dovrebbe meglio approfondire i temi agricoli per evitare di abbaiare alla luna e sciorinare frasi ad effetto che non trovano riscontro nella realtà. Innanzitutto la politica agricola europea è nelle mani del commissario polacco Wojciechowski che fa parte del gruppo dei conservatori europei di cui Meloni è Presidente! Poi c'è da segnalare che prima del commissario Timmermans il Green Deal fu voluto e sostenuto dalla Presidente Von Der Lyen. Infine, oltre a prendere di mira alcune politiche europee, gli agricoltori in strada stanno stigmatizzando molte scelte assunte dal Governo Meloni come corresponsabili della crisi che stanno vivendo, perché hanno messo le mani nelle tasche degli agricoltori tagliando tra l'altro l'Irpef e altri fondi di sostegno. Foti, la destra e il governo dovrebbero dunque smetterla di prendere in giro cittadini, agricoltori e imprese, dire le cose come stanno e mettersi a lavorare per dare risposte concrete alle tante criticità che sono da tempo emerse".

Così Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.