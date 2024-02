"Non si era mai viSto un dirigente di una società statale rispondere con arroganza ed ilarità ad un Parlamentare della Repubblica, Stefano Vaccari, che sta svolgendo il suo ruolo di controllo sancito dalla Legge. Evidentemente il Direttore di Agea tradisce eccesivo nervosismo a causa dei ritardi nei pagamenti Pac, ed in particolare ed in particolare dell'Ecoschema 1, che avevamo già segnalato e che sono una delle cause della recente protesta dei 'trattori'.

Chiediamo al Ministro Lollobrigida di richiamare il suo dirigente ad un maggiore rispetto verso le Istituzioni ed un maggiore impegno verso gli agricoltori". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio a proposito delle parole del Direttore di Agea Fabio Vitale.