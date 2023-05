"Grazie all'azione del ministro Lollobrigida è stato restituito lustro e prestigio all'Italia nel G7 dei ministri dell'Agricoltura che si è svolto in Giappone lo scorso 22 e 23 aprile. Guardare ad un cibo di qualità più che di quantità, in un'ottica interclassista, è uno dei punti qualificanti del ministero dell'Agricoltura, senza tenere conto dello sguardo ai giovani con sgravi e agevolazioni. Puntare quindi su un'agricoltura che si basi sulla tecnologia, sulla ricerca e sull'approfondimento qualifica le scelte del governo Meloni, anche in una visione che guardi all'Africa che deve essere indipendente dal punto di vista alimentare. L'agricoltura italiana deve diventare un esempio da esportare e il G7 di Miyazaki rappresenta una solida base per garantire un equilibrio nei rapporti internazionali, come ha dichiarato il ministro interrogato alla conclusione del vertice, accennando all''onore' e alla 'responsabilità' di cui sarà investita l'Italia, nel guidare la prossima edizione dello stesso nel 2024". Lo ha dichiarato nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni.