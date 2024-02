"La protesta dei trattori è l’immagine di un Paese preso in giro da un governo che ha tradito tutte le promesse fatte e ora prova a scaricare la colpa sull'Europa. Tutti i partiti di maggioranza hanno votato la Politica agricola comune, ma oggi fanno finta di discostarsene.

Hanno cancellato le esenzioni IRPEF, dimezzato il credito d’imposta che noi avevamo introdotto con Agricoltura 4.0 e provano a distogliere l’attenzione con provvedimenti spot come l’istituzione dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio o della giornata dell’agricoltura. Ma dov’erano quegli stessi partiti quando l’esecutivo decideva di fare cassa sulla pelle degli imprenditori agricoli in Legge di Bilancio? Gli agricoltori, oggi, interpretano la sofferenza di tutti i settori produttivi di un Paese imbrogliato dal governo Meloni". Lo afferma in una nota il deputato del M5s Agostino Santillo.