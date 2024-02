"La presidente Meloni e il cognato ministro fingono di non vedere e, se vedono, fingono di non capire. Gli agricoltori italiani non chiedono regali fiscali, essi denunciano, come affermano in un comunicato, lo squilibrio fra ciò che incassano dalla vendita dei loro prodotti e gli alti profitti che sugli stessi realizza la grande distribuzione. Perché le grandi catene della distribuzione detengono il monopolio sui mercati all'ingrosso e di fatto stabiliscono il valore di un litro di latte o di un chilo di pere. Quando si attraversa la via Emilia e si vedono di tanto in tanto, fuori dai cancelli di un frutteto, cassette di pere vendute a 45 centesimi al chilo e poi le stesse pere si ritrovano nel supermercato sotto casa a 4 o 4,5 euro al chilo è evidente che c'è una distorsione criminale nella formazione dei prezzi, molto bassi all'ingrosso e stratosferici al dettaglio. I consumatori sono le prime vittime di un mercato privo di ogni meccanismo regolatorio". Così in una nota la parlamentare di Azione Daniela Ruffino.

"La grande distribuzione ha di fatto costituito un cartello degli acquirenti, detta i prezzi dalla Sicilia al Piemonte. Questo è il vero pozzo nero che alimenta l'inflazione il cui costo ricade sulle spalle di chi lavora e di chi consuma mentre assicura profitti enormi a chi "intermedia". Su questo dovrebbe intervenire il governo e uscire dalla latitanza", conclude.