"All’agricoltura serve un Ministro competente, non un cognato incapace. Ecco perché siamo l’unica opposizione che chiede a gran voce le dimissioni di Lollobrigida (gli altri hanno paura della reazione della famiglia Meloni, evidentemente). Uno che aumenta le tasse agli agricoltori e poi prova a cavalcare le proteste dei trattori non è credibile.

Anche perché aumentare le tasse agli agricoltori come ha fatto il tandem Meloni/Salvini non è un problema solo per gli agricoltori: è un problema per i cittadini perché aumenta il prezzo finale al consumatore. Alla fine la LolloTax ve la ritrovate nel carrello del supermercato: questo è l’errore assurdo dei Cognati d’Italia". Lo scrive nella sua consueta e-news il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.