"Siamo impegnati fin dal giorno del nostro insediamento a combattere le battaglie per gli agricoltori. I problemi del settore derivano dal fatto che i governi precedenti non si sono battuti con l'Ue per difendere la causa dei nostri agricoltori. Stiamo cercando di far capire all'Europa che è necessario adottare misure più attente alle esigenze del settore agricolo italiano. Abbiamo fatto grandi passi in avanti: abbiamo scongiurato il no all'utilizzo dei fitofarmaci, abbiamo portato a casa la rimodulazione del PNRR con 4 miliardi in più per l'agricoltura, abbiamo provveduto alla definizione delle tecnologie di evoluzione assistita che ci consentono di selezionare piante più resistenti alla siccità e ai parassiti.

Quest'ultimo è un altro grande successo del governo di centrodestra ed in particolare di Forza Italia, prima a presentare un disegno di legge sul tema che è diventato legge in Europa". Lo ha detto l'On. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite al Tg4.