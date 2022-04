“La relazione annuale sui residui dei pesticidi negli alimenti dell’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, conferma il primato italiano sulla qualità dei nostri alimenti con oltre il 99% dei circa 8 mila campioni analizzati risultati assolutamente regolari. È la conferma del grandissimo lavoro che quotidianamente svolgono le nostre imprese di settore che coltivano le materie prime e producono gli alimenti che finiscono sulle tavole di tutto il mondo con professionalità, dedizione e massima attenzione alla salute dei consumatori. L’eccellenza del Made in Italy passa anche e soprattutto da questo, perché la sicurezza alimentare si traduce in elevati standard qualitativi dei prodotti che produciamo, mangiamo ed esportiamo”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.