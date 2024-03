“Al centro di questo Consiglio Europeo è stata messa la questione dell'agricoltura, con le proteste dei trattori dei giorni scorsi. Io penso che ci sia stata una presa di coscienza vera dell'importanza dell'agricoltura, vista come settore strategico per ottenere materie prime e cibo di qualità, ma anche per garantire la sicurezza alimentare, e portare avanti operazioni di cooperazione internazionale, perché più materie prime avremo a disposizione, più ci sarà la possibilità di sviluppare il piano Mattei per l'Africa”.

Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24. “La decisione – ha spiegato - è stata quella di tamponare una situazione di difficoltà per il comparto attraverso la proroga degli aiuti di Stato.

Gli Stati potranno quindi assistere ancora di più, i propri agricoltori. Questa proposta è stata fatta dal governo italiano, a dimostrazione del fatto che vuole essere al fianco degli agricoltori perché ritiene il settore assolutamente strategico”, ha concluso.