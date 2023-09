“Grazie al Governo Meloni si è tornato a parlare di agricoltura, un mondo che era stato marginalizzato. Abbiamo aumentato i fondi per il settore, incrementandoli di un miliardo di euro già nella prima legge di Bilancio. Quest’anno potremmo arrivare a spendere, grazie a nuovi interventi, 3 o 4 miliardi in più, cifre inimmaginabili prima”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’evento L’Italia e l’Abruzzo vincenti, organizzato da FDI.

“Stiamo lavorando per fronteggiare il problema della peste suina africana attraverso il depopolamento programmato dei cinghiali, con il coinvolgimento dell’esercito grazie al supporto del ministro Crosetto. Tra le nuove emergenze, il granchio blu. Abbiamo stanziato nell’immediato risorse per aiutare il comparto pesca e dall’altro fatto conoscere questo prodotto coinvolgendo cuochi e testimonial, perché il consumo di questa specie invasiva può portare ricchezza. Senza dimenticare la peronospora che ha portato, insieme a fitopatie e clima sfavorevole, una riduzione della produzione che in parte potrà essere compensata dagli stoccaggi precedenti. Implementeremo il capitolo dedicato a fronteggiare questa criticità, ma saranno privilegiati nel sostegno quegli agricoltori che dimostreranno di aver attivato tutte quelle procedure per proteggere le piante”, ha concluso Lollobrigida.