"Fintanto che rimane non violenta, penso che quella degli agricoltori sia una protesta assolutamente condivisibile. I disagi che vivono i nostri agricoltori sono gli stessi subiti dai loro colleghi degli altri Paesi e causati dalle folli politiche ambientali dell'Unione Europea, ad appannaggio in questi anni della sinistra. Noi, come Forza Italia, siamo stati i primi a combatterle". Così Simone Leoni, Responsabile dell'Organizzazione e Coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia Giovani, intervenendo a Mattino 5.

"Esistono – ha proseguito - due modelli differenti: quello dalla sinistra, che pensa di salvare e tutelare la natura con proposte folli, non comprese dalle persone e che danneggiano i cittadini e gli agricoltori, visti come nemici, e poi il nostro modello, nel quale la tutela dell'ambiente deve essere commisurata al benessere delle persone. Bisogna agire con buonsenso, non contro qualcuno ma insieme a qualcuno. Per noi al centro ci devono essere le persone, le famiglie e il loro benessere. Il tema della rimodulazione dell'Irpef agricola si è inserito nel contesto della riforma fiscale. Si è scelto di farla pagare sul reddito dominicale, e questo è più conveniente per gli agricoltori. La posizione di Forza Italia è semplice: la questione è inserita in un contesto europeo, quindi bisogna agire a Bruxelles. Il fatto che sia stata ritirata la direttiva sugli agrofarmaci è un primo passo nella direzione di un'Unione Europea che deve essere solidale e non deve proseguire con le follie green. Il punto di svolta sarà alle elezioni europee di giugno, su cui noi puntiamo per costruire un'Europa a guida popolare, quindi con Forza Italia protagonista, seguendo il modello portato avanti da Antonio Tajani: vicina alle persone, alle famiglie, agli agricoltori, che sono i primi custodi della terra", ha concluso.