“Dopo anni di battaglie di civiltà sui mezzi di informazione, nelle piazze e nelle Istituzioni registriamo qualche passo avanti nel processo di legalizzazione della cannabis terapeutica. La Regione Sicilia ha infatti pubblicato un avviso per l’avvio di un progetto innovativo per lo sviluppo della canapa industriale nel campo medico. Una volta messo a regime gli agricoltori siciliani potrebbero avere l’opportunità di accedere a una nuova fonte di reddito e i malati cronici potrebbero avere accesso all’utilizzo della canapa per scopi terapeutici. Già il Parlamento europeo, durante i negoziati con il Consiglio sulla Pac, aveva richiesto l’innalzamento del livello di THC a 0,3 e l’inserimento della canapa nei market standard, un risultato poi in parte vanificato dalla posizione di retroguardia del Consiglio stesso. Noi siamo convinti che l’Italia e l’Europa anziché temere e limitare questo fondamentale settore per la nostra economia, dovrebbe aiutare i coltivatori con regole precise, superando tabù culturali e resistenze ormai obsolete. Su questo il Movimento 5 stelle continuerà la sua battaglia al Parlamento europeo cosi come al Parlamento nazionale”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.