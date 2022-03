“Questa guerra sciagurata e sanguinosa non può essere pagata dai cittadini europei. Dipendiamo troppo da idrocarburi e materie prime importate e dobbiamo lavorare affinché l’agricoltura europea sia presto autosufficiente e sostenibile restando sicura per i consumatori. Incentiviamo la produzione interna, in particolare quella di grano, mais, girasole. Diamo risorse che rendano conveniente coltivare e trasformare il prodotto in Europa, smettiamo la pessima abitudine di importare sottocosto del grano di cui non sempre abbiamo certezza della qualità, come il glifosato, per abbassare il prezzo del grano nostrano in un perverso gioco di mercato dove ci perdono gli agricoltori e ci guadagnano solo le multinazionali. Ristoriamo chi ha subito perdite e aiutiamo chi vorrà produrre in modo virtuoso rendendoci indipendenti dalle materie prime russe e ucraine, ma senza nemmeno pensare di utilizzare la guerra per tradire il lavoro fatto finora sul biologico, sulla limitazione dei pesticidi, la sostenibilità e la difesa della biodiversità. Oggi siamo chiamati ad una grande responsabilità, abbiamo in mano il futuro di milioni di cittadini europei e dei loro figli: non possiamo tirarci indietro, né voltarci dall’altra parte”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.

