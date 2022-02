“L’Italia è quarta in Europa per superficie utilizzata per la produzione agricola biologica e, con una quota superiore al 15%, è di gran lunga sopra la media europea ferma al 9,1%. Questo è un ottimo risultato a dimostrazione dell’impegno delle oltre 80 mila imprese certificate bio che hanno investito nell’agricoltura di qualità, ma bisogna certamente fare di più per centrare l’ambizioso obiettivo, inseriti nel Farm to Fork, del 25% da raggiungere entro il 2030. Per questa ragione auspichiamo che la proposta di legge sul biologico, attesa dal settore da almeno 10 anni e votata lo scorso 9 febbraio alla Camera, venga approvata definitivamente dal Senato quanto prima. Con questa legge non solo si sosterrebbe la domanda in forte crescita di prodotti biologici, ma si investirebbe sulla qualità dei prodotti, sul benessere degli animali e sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con il Green Deal europeo. Le Regioni che registrano il maggior numero di operatori di biologico in Italia sono la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Con orgoglio possiamo dire che il Sud Italia per una volta dà una lezione al resto d’Europa che deve sicuramente fare di più per un’agricoltura libera da sostanze di sintesi chimica, concimi, diserbanti, insetticidi”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.