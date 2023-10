“Il governo ascolti il grido d’allarme degli agricoltori, in particolare del settore frutticolo, della Food Valley. Un esecutivo che parla di sovranità alimentare e di made in Italy non può restare immobile davanti alla richiesta di salvaguardia delle attività agricole nel territorio italiano che produce un terzo dell’agroalimentare nazionale”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione ambiente, che spiega: “La siccità e gli eventi calamitosi di quest’anno hanno messo in ginocchio il comparto ortofrutticolo della zona. Noi di Italia Viva abbiamo impegnato il governo affinché venisse ripristinata la cabina di regia per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la pianificazione di interventi strutturali per affrontare la crisi idrica, ma ancora nulla è stato fatto”.

“Oggi uno dei territori più importanti per la produzione di frutta Italia chiede atti concreti e non solo promesse: dai sistemi di difesa attiva contro gli eventi atmosferici avversi agli investimenti per la ricerca e la riduzione del fabbisogno idrico nelle coltivazioni, dalle agevolazioni per la liquidità all’abbassamento del costo delle polizze assicurative, fino agli sgravi contributivi per chi ha subito danni dal maltempo. Sono richieste minime per un comparto d’eccellenza, che non possono restare inascoltate”.

“Dopo un anno nero sul fronte climatico, dopo le tante parole del ministro Lollobrigida e le altrettante promesse della presidente del Consiglio sui risarcimenti, non sono seguiti i fatti. Non si può aspettare oltre: servono più risorse, più semplificazione e più innovazione per un settore strategico per l’economia italiana”, conclude.